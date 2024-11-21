«Афиша» рассказала, как индустрия развлечений помогает брендам устанавливать контакт с аудиторией

Руководители компании поделились экспертизой в рамках восьмого Национального рекламного форума

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С 13 по 15 ноября в Москве прошёл восьмой Национальный рекламный форум. Спикеры от компании «Афиша» приняли участие в нескольких дискуссиях и вместе с другими экспертами обсудили тренды в event-маркетинге и производстве спецпроектов.

Директор по маркетингу компании «Афиша» Антон Бельчиков выступил модератором секции «Специальные проекты — инструмент, который больше, чем кажется». Вместе со спикерами он разобрал кейсы спецпроектов, которые преодолели ограничения рынка и предложили необычные решения: креативный подход к работе с ограниченным бюджетом, новые форматы контента и эффективное использование знакомых инструментов. Например, директор отдела специальных проектов Independent Media Ксения Моисеева рассказала, как её команда запустила «спецвидеопроект» на базе вертикальных видео. Вице-президент по управлению маркетингом и FB сети кинотеатров КАРО Ольга Проскурякова показала, как кинотеатры преодолевают нехватку крупных зарубежных релизов – запустили трансляцию театральных событий, в том числе международных. В секции также приняли участие руководитель медианаправления банка ДОМ.РФ Ника Арутюнова, руководитель отдела специальных проектов ГПМ Радио Валентина Амниашвили, директор по маркетинговым коммуникациям SINTEC Group Юлия Чистякова, исполнительный директор OMD OM Fuse Яна Селезнёва.

Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман принял участие в секции «Сила офлайн-событий: как event-маркетинг влияет на аудиторию и бренды», где вместе с основателем и партнёром Eventum Premo Александр Шумовичем и основателем Marvelous Group Артёмом Синявским обсудил, почему даже в эпоху цифрового шума event-маркетинг остаётся уникальным каналом взаимодействия с аудиторией. Дискуссия проходила в рамках специального стрима Национального рекламного форума «Начало карьеры», поэтому эксперты также обсудили плюсы и минусы карьеры в сфере развлечений и посоветовали молодым специалистам, как войти в индустрию и развить креативные навыки для работы с офлайн-мероприятиями.

Яков Трахман, event-директор компании «Афиша»:

«Организация фестивалей учит тому, чего не получишь больше нигде. Умение быть ответственным, готовым видоизменяться, трансформироваться вслед за трендами. Хороший фестиваль – это платформа, с помощью которой бренд может построить сильную эмоциональную связь с аудиторией, а мы как организаторы должны уметь правильно «упаковывать» впечатления и дарить их зрителям. Такое не создать по шаблону, широта взглядов должна быть максимальная».

Также Яков Трахман выступил спикером секции «Хлеба и зрелищ! Новая эпоха event-индустрии», где рассказал об организации одного из самых культовых городских событий России – фестиваля «Пикник Афиши». В 2024 его возвращение после пятилетнего перерыва прошло масштабно. Мероприятие всегда было однодневным и только в Москве, в текущем году оно состоялось ещё и в Санкт-Петербурге, по два дня в каждом городе. В фестиваль интегрировались десятки крупнейших российских брендов и выступили более 80 артистов. Event-директор «Афиши» отметил, что количество мероприятий продолжает расти, но из-за того что музыкальный контент конечен, фестивали будут пробовать экспериментировать с другими форматами развлечений и выходить в регионы. И спонсорам надо идти вслед за ними – адаптировать свои активности и совместно с организаторами привлекать внимание новой аудитории.