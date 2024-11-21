Ушел из жизни старейший монах Валаамской обители отец Лаврентий

Скончался самый старший насельник Валаамского монастыря отец Лаврентий (Петручик). Ему шел 93-й год.

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Об этом сообщает сайт Валаамского монастыря. В обители Лаврентий появился в 1993 году. Проходил послушания капитана буксира "Святой Александр Невский", начальника маломерного флота. Он закончил Тобольскую школу юнг, штурманское отделение Омского речного училища, Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности "инженер-механик судовых машин и механизмов".

Монах Лаврентий, несмотря на преклонный возраст, постоянно бывал в паломнических поездках. Ездил в Курган, в село Звериноголовское, там похоронена мать. Отец погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом.

Последнее время инок жил на Петербургском подворье Валаамского монастыря. Болел, были проблемы с глазами, сломал ногу. Делали операцию, несколько месяцев был прикован к постели. Рана не заживала. Как он сам рассказывал, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы наступил упадок сил, пришла мысль: "Неужели так и останусь прикованный к постели, и буду всем в тягость?".

И ему приснился сон. Он попал в какое-то помещение, перед ним появилась книга - это было Евангелие необыкновенной красоты в голубом переплете. Книга открылась сама на Евангелии от Луки. И отец Лаврентий вспомнил, что именно его давно не перечитывал. Когда проснулся, сразу же взял лежавшее рядом Евангелие, и, как во сне, открыл первую главу Евангелиста Луки и стал читать. Захотелось выпить святой воды. Встал и без всякой опоры подошел к столу. С тех пор наступило улучшение. Опирался на палочку, но ходил сам.

Как отметили в обители, отец Лаврентий до кончины сохранял ясность ума, крепость духа и трезвенный, истинно монашеский взгляд на жизнь.