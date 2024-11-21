Спецборт МЧС вывез из Ливана 56 граждан России и Белоруссии

Самолет МЧС вывез из Ливана 37 россиян и 19 белорусов, оказавшихся в сложной ситуации.

Группа из 56 граждан России и Белоруссии вылетела из Бейрута на родину на самолете МЧС, сообщает ТАСС.

Спецрейс организовали в рамках доставки гуманитарной помощи Ливанской Республике, сообщил руководитель консульского отдела при посольстве России Олег Демиров.

«Осуществлен спецрейс МЧС по доставке гуманитарной помощи Ливанской Республике, – заявил он. – На обратном пути будет вывезена группа из 37 россиян и 19 граждан Белоруссии, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий».

По словам дипломата, с начала ноября это уже третья группа соотечественников, которые вылетают на родину из Ливана бортами МЧС. Ранее спецрейсы также доставляли граждан из зоны конфликта.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 24 тонны гуманитарного груза, включая муку, медикаменты и предметы первой необходимости. В международном аэропорту имени Рафика Харири состоялась церемония передачи помощи, в которой принял участие посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД 18 ноября, Израиль впервые ввел в Ливан тяжелую артиллерию, перебросив артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Израильские ВВС атаковали 160 целей в Газе и Ливане.