Для женщин с детьми предложили изменить условия работы

Депутаты Госдумы выступили с инициативой обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы. Об этом пишет РИА Новости.

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В рамках действующего законодательства работодатель не обязан переводить сотрудниц на удаленную работу. Авторами законопроекта, призванного изменить эту ситуацию, стали лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы 21 ноября.

«Настоящим законопроектом предлагается обязать работодателей по письменному заявлению работника (при условии, что специфика работы позволяет ему выполнять трудовую функцию дистанционно) переводить на удаленный режим беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет», - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, право работать удаленно необходимо предоставить и беременным женщинам, и матерям с детьми в возрасте до трех лет, и одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.

Женщинам необходимо дать возможность реализовывать себя в карьере, зарабатывать, но при этом иметь время, чтобы заниматься воспитанием детей, подчеркнул Александр Аксененко.

«Часто, особенно это касается молодых матерей, женщины не хотят рожать второго ребенка, потому что придется выбирать между тем, чтобы не «просесть» на работе, не потерять навык, связи, возможно, и тем, чтобы полноценно проводить время с малышом. (…) Та же история с беременными женщинами. Порой период до родов бывает для женщин очень сложным в физическом плане. Декрет начинается только с 30 недели, а токсикоз может длиться все 9 месяцев», - заметил парламентарий.

По его мнению, в таком случае поможет переход на работу из дома.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой дать возможность многодетным, а также одиноким родителям, работать четыре дня без снижения дохода. По мнению депутата, сокращение рабочего времени поможет «повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей» и не приведет к экономическим потерям для семей.