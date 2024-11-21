Волгоградский аэропорт снял ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме, сняв введенные ранее ограничения.

Об этом пишет Telegram-канал Росавиации.

«В 08:05 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты», — говорится в сообщении.

Соответствующая мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения действовали с 05:45 мск.

В Росавиации заверили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

15 ноября аэропорт Волгограда эвакуировали из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. После проверки специальными службами возгораний не было обнаружено. Отмечается, что инцидент не отразился на графике вылетов и прилетов самолетов, аэропорт работает штатно.