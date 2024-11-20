Глава Суджанского района Курской области заявил об уходе в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал в соцсетях, что принял решение подать в отставку. Об этом пишет ТАСС.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов пообещал уволить Богачева после критики со стороны эвакуированных жителей.

«После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района», — отметил политик.

Богачев пояснил, что старался честно выполнять свои обязанности. Он добавил, что благодарен каждому жителю региона за откровенные разговоры и критику, которая помогала ему увидеть ситуацию с разных сторон.