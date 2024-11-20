В Белгороде сообщили о подготовке к зиме без света и газа

Белгородская область готовится к тяжелой зиме, в том числе к отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что власти Белгородской области стараются продумать все возможные сценарии, в том числе с отсутствием газа, света, возможности у пожарных и спасательных машин выйти к жителям.

«Поэтому что? Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы. Будет солярка — значит, на дизельном топливе. Будет бензин — у нас есть запасы бензина. Не будет ничего — у нас есть дрова», — сказал Гладков.

Также, по его словам, была закуплена спецтехника, включая машины, средства радиолокационной борьбы, детекторы и квадроциклы. Кроме того губернатор указал, что еще с 2022 года на территории региона начали устанавливать системы резервной генерации и водоснабжения.

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Гладков подчеркнул, что только за минувший год из-за атак ВСУ разрушения получили свыше 38 тысяч домов и квартир, более 32 тысяч из них удалось восстановить.