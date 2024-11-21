Вчера состоялась прощальная церемония со Светланой Светличной.

Пресса постаралась скорее связаться с детьми звезды советского кино, чтобы выразить свои соболезнования, однако, встретив сына актрисы, столкнулась с холодностью мужчины.

“Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. У нее был хоспис такой шикарный. Она спокойно умерла. А наш конфликт закончился уже давно”, — выразился Алексей Ивашов в ответ на вопрос корреспондентов “МАЛАХОВА” о том, смог ли он помириться с родительницей до ее ухода.

Заметим, что о неприятной контрастности в жизни блондинистой актрисы говорил на прощаниях и Панкратов-Черный, который заметил, что она была вовсе не настолько счастливой, насколько казалась на публике. Звезде приходилось многое скрывать, чтобы не рушить образ идеальной звезды. Актриса Ольга Спиркина, неприятно удивленная словами наследника ушедшей, также отмечала то, насколько обеспокоенной была Светлана, когда понимала, что у нее никак не ладится с детьми.

“В студию она выходила бойкая, а когда говорила про проблемы с детьми, все время слезы. Это была ее дикая боль, обида на своих детей. Так нельзя относиться”, — поделилась она чувствами в рамках шоу на “России 1”.

И лишь Валерий Баринов попытался войти в положение сына Светличной. Он попытался понять молодого мужчину, который был вынужден произносить свою речь перед всей страной. Ведь он понимал, что слова с прощаний разнесутся по всем источникам СМИ. Вполне возможно, он чувствовал смущение и слабость в такой непростой жизненный момент, поэтому высказался жестко, имитируя свою бесчувственность.

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Еще одна версия – это то, что на наследника настолько сильно эмоционально повлиял факт смерти знаменитости, что он не смог выразить всю полноту своих чувств. Впрочем, сейчас узнать, действительно ли Алексей настолько отстранен от матери, насколько хотел показать, уже весьма сложно. Женщины больше нет, а это значит, что достоверные комментарии об отношениях с сыном мать дать не может.