В Воронежской области расширят поддержку семей с детьми

Что было сделано в регионе для поддержки материнства и детства в 2024 году и какие меры будут приняты в 2025-м, обсудили на заседании правительства Воронежской области, которое провел 20 ноября губернатор Александр Гусев.

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Так, на улучшение жилищных условий многодетных семей направили 561 миллион рублей. Сумма выросла благодаря тому, что по решению главы региона 300 миллионов были перераспределены в бюджете с 2025 на 2024 год. Как рассказала министр социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева, уже купило квартиры 127 семей, в том числе 17 - родные участников СВО. Остальные кандидаты подбирают подходящее жилье.

Помимо федеральных мер поддержки семей с детьми, в регионе реализуют и свои. С 2019 года было введено 14 областных льгот. По ряду направлений отменен критерий нуждаемости, что позволяет получить выплаты большему числу родителей. Так, перестали учитывать среднедушевой доход при предоставлении выплаты на покупку школьной и спортивной формы (для каждого ученика из многодетной и приемной семьи, один раз в два года).

По нацпроекту "Демография", реализация которого завершается в этом году, за все время его существования на поддержку воронежских семей с детьми было направлено свыше 14 миллиардов рублей.

С 2025-го начнется реализация нового национального проекта "Семья", рассчитанного на шесть лет. В его подразделы "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" планируют включить действующие региональные меры социальной поддержки, в том числе социальный контракт, который пользуется особой популярностью. В 2023 году более 60 процентов соцконтрактов было заключено именно с семьями с детьми.

Воронежская область направила в минтруд России предложения о дополнительных льготах, направленных на повышение рождаемости, которые целесообразно было бы сопроводить федеральным финансированием по нацпроекту "Семья" уже с будущего года.

Александр Гусев подчеркнул, что господдержка должна касаться и семей, где воспитывается два ребенка.

- Многодетные находятся в зоне особого внимания, но это не значит, что семьи с двумя детьми мы игнорируем. Для решения демографических проблем очень важно рождение второго ребенка, на эту задачу тоже нужно направлять ресурсы. Мы готовим ряд нормативных предложений по поддержке тех, кто хочет второго ребенка, - сообщил воронежский губернатор.

Он также предложил составить реестр организаций и объединений, которые поддерживают родителей, чьи дети имеют особенности развития.