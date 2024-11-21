Поднял цену до 60 тысяч и пообещал фуршет: что известно о поэтическом вечере Петрова

Александр Петров повысил цену на поэтический вечер в Москве до 38 тысяч рублей. Сайт «Страсти» обратил внимание на изменение стоимости билетов.

Александр Петров сосредоточился на кинокарьере и теперь редко появляется на театральной сцене. Под конец 2024 года актер решил провести авторский спектакль «Двадцать пять ноль один», где вместо привычных кресел будут 29 столов по 3-4 места за каждым. Стартовая цена на мероприятие начиналась от 30 тысяч рублей, но за день до спектакля она поднялась до 38 500 рублей. Самый дорогой билет стоит 60 500.

Несмотря на стоимость, большая часть билетов уже раскуплена: за сутки до показа из 98 мест свободны только 18.

Во время спектакля Петров прочитает свои стихотворения, а после обсудит их со зрителями и сделает памятные фото. Также гостям будет предложено фуршетное меню и алкогольные напитки.

Поэтический вечер состоится 22 и 23 ноября.

Ранее сообщалось, что актер Александр Петров просит за съемки в рекламе около 50 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.