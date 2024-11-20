В Самарской области ответили на слухи об эвакуации жителей

Правительство Самарской области опровергло информацию о планах по эвакуации жителей региона в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Чиновники заявили, что провокаторы размещают на территории области объявления с ложной информацией о якобы планируемой эвакуации. В этих объявлениях жителям региона предлагается пройти по неизвестной интернет-ссылке или отсканировать QR-код.

Похожие объявления могут также появляться в соцсетях и мессенджерах. В правительстве региона призвали не переходить по ссылкам и QR-кодам из фальшивых объявлений.

«Это провокация. Враг не дремлет», - заявили чиновники.

Они призвали жителей региона быть бдительными. Чиновники подчеркнули, что достоверную информацию можно получить только в официальных источниках.

Ранее власти Пензенской и Саратовской областей предупреждали местных жителей о фейках о «группах диверсантов». Чиновники подчеркнули, что ложную информацию распространяют источники, «связанные с иностранными государствами».