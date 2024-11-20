Глава российского региона заявил о неприязни к мигрантам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал два вида мигрантов и заявил о неприязни к обоим. Этим в среду, 20 ноября, он поделился с журналистами.По информации Telegram-канала «Площадь», в ходе беседы губернатор рассказал о разнице между легальными и нелегальными мигрантами.

— Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся, — заявил он.

Тем не менее Артамонов считает, что привлечение мигрантов — жизненная необходимость. Он привел в пример ситуацию с производственным сектором. Директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в следующем году в России ожидается серьезный кадровый дефицит в производстве, строительстве и сельском хозяйстве.

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