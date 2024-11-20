Светличная считала себя виноватой в смерти сына и мужа

Светлане Светличной приписывали романы практически со всеми ее партнерами по съемочной площадке. В том числе и с Евгением Мироновым после съемок в «Бриллиантовой руке».

© runews24.ru

Также ходили слухи, что перед актрисой не устоял и первый советский космонавт Юрий Гагарин. Светлана несколько раз встречалась с ним, а также была единственной женщиной, поехавшей в составе советской делегации в Чили. А когда они вернулись из поездки, то Гагарин крепко поцеловал актрису у всех на виду.

«У меня ничего не было. Но я очень рада, что могу говорить: «Я целовалась с Юрием Гагариным». Я вообще очень люблю поцелуи. Первый раз я поцеловалась в 10-м классе. Второй поцелуй был с мужем. И я тогда подумала: «Какие мягкие губы, как же приятно!» Ещё я целовалась с Бельмондо. Он приезжал в Москву на свой юбилей, и меня позвали на встречу в качестве главного секс-символа СССР. Я ему решила подарить палеховую тарелку, и, когда я ему вручала презент, он поцеловал меня в губы. Так что у меня целая коллекция очень приятных поцелуев», - рассказывала Светличная в интервью сайту zhizn.ru.

Идеальной женой Светлана никогда себя не считала и крутила мужчинами, которые влюблялись в нее. Но при этом, муж всегда был на первом месте для нее, а остальных поклонников она считала просто «песчинками в пустыне».

После распада СССР Светличная со своим мужем Ивашовым остались без работы. И Светлана ездила по стране со спектаклями, выступая часто за еду. Одновременно с этим, Владимир стал трудиться на стройке.

Из-за подъема раличных тяжестей у мужчины открылась язва с внутренним кровотечением. Его доставили в больницу, но операция прошла неудачно и в возрасте 55 лет супруг Светличной скончался.

Через год – в 1996 году – судьба умер ее младший сын Олег, которому было всего 33 года. Следствие считало, что сын актрисы скончался из-за отравления алкоголем, но Светличная не верила в это, она была уверена, что Олег был убит.