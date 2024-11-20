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Панкратов-Черный, Шаляпин и Баринов: кто пришел на прощание со Светличной

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Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
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Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
2/18
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
3/18
Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Михаил Синицын/ТАСС
Актер Александр Панкратов-Черный во время церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
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Актер Александр Панкратов-Черный во время церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Михаил Синицын/ТАСС

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Вынос гроба с телом Светланы Светличной на прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года
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Вынос гроба с телом Светланы Светличной на прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
6/18
Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве, 20 ноября 2024 года
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Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве, 20 ноября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин на прощании со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
8/18
Певец Прохор Шаляпин на прощании со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
9/18
Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

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Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
10/18
Прощание со Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
11/18
Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года
12/18
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года
13/18
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
14/18
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

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Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года
15/18
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
16/18
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года
17/18
Вынос гроба с телом Светланы Светличной после церемонии прощании с заслуженной артисткой РСФСР в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года
18/18
Прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино, 20 ноября 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве завершилось прощание с актрисой Светланой Светличной. Траурная церемония проходила в Белом зале Дома кино.

Проводить артистку в последний путь пришли певец Прохор Шаляпин, актеры Александр Панкратов-Черный и Валерий Баринов, актрисы Людмила Зайцева, Анна Калашникова и Алена Кравец.

«Сколько же ролей она не сыграла! Трагических при этом ролей у нее нет. <...> Сколько в этой актрисе чувствуется тепла, любви, нерастраченной на экране. Она прожила тяжелую, но очень интересную жизнь», — сказал на прощании Баринов.

Также свои соболезнования в связи с кончиной Светличной выразил президент России Владимир Путин — его телеграмму на церемонии зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

«Не стало Светланы Светличной – яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — написал глава государства.

После прощания пройдет отпевание актрисы в храме Святителя Николая в Троекурове, а затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Светличная дебютировала в кино 1959 году, снялась во множестве картин, в числе которых «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха» и «Место встречи изменить нельзя». Однако по-настоящему известной ее сделала роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке».

Актриса скончалась 16 ноября, ей было 84 года. По данным Mash, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака ротоглотки. Как рассказал ТАСС друг Светличной Павел Соседов, от онкологического заболевания она страдала пять месяцев.

Последние годы жизни артистка провела под наблюдением врачей. В 2022 году стало известно, что она прошла терапию в психиатрической клинике после инсультов. В марте 2024-го Светличная перенесла острый инфаркт миокарда. Также у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера.

Общество
Фото
Алена Кравец
Анна Калашникова
Прохор Шаляпин
Людмила Зайцева
Александр Панкратов-черный
Валерий Баринов
Владимир Путин
Москва
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