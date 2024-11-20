Звезды расказали о последних днях Светличной

Сегодня в Доме кино состоялась прощальная церемония со Светланой Светличной, где собрались не только члены семьи актрисы, но и ее коллеги, пришедшие почтить память женщины и рассказать публике о некоторых теплых воспоминаниях, связанных с ней.

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Поразил поклонников Панкратов-Черный, заметив, что звезда “Бриллиантовой руки” только на людях казалась такой беззаботной и неунывающей. Но на самом деле такой не была.

“На людях всегда была жизнерадостной, улыбающейся, веселой. На самом деле в душе ей всегда было грустно. Чувствовала себя одинокой. Очень боялась этого одиночества. Особенно после кончины Володи. Поэтому тяжело было”, — цитирует «СтарХит» коллегу звезды.

Мужчина заметил, что его приятельница всегда была счастлива посетить какую-либо программу или приехать на вечер встреч, только чтобы не чувствовать нагнетающую тишину в стенах дома. Она любила внимание и дорожила им.

Телеграмму с соболезнованиями близким прислал и Владимир Путин. А Валерий Баринов предложил присутствующим сконцентрироваться на приятном: на достижениях и таланте Светличной.

“Сколько в этой актрисе чувствуется тепла, любви, нерастраченной на экране. Она прожила тяжелую, но очень интересную жизнь”, — постарался внести каплю позитива в этот трагичный день артист.

Ну а Анна Калашникова призналась, что чувствовала от ушедшей материнское тепло и заботу. Женщина всегда давала ей советы о том, какой образ лучше выбрать для съемки, как нужно накрутить локоны и как поправить прическу. Она желала блондинке добра и просила ее стойко бороться за место под солнцем, потому что молодой девушке явно нелегко в шоу-бизнесе среди “акул”.

Разумеется, не обошлось и без комментариев общественности. Люди, любящие советское кино, с сожалением подчеркнули, что у многих знаменитостей складывается достаточно тяжелая судьба. И дело вовсе не в том, что они уходят в связи с заболеваниями и преклонным возрастом. А в том, что с годами им приходится мириться с отсутствием интереса аудитории. Всю жизнь они купались в лучах славы. Всю жизнь их боготворили и почитали, но кто остается рядом с селебрити, когда те уже не могут о себе позаботиться? Увы, лишь единицы.