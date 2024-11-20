Циклон «Квитерия», который проявил себя в Европе ветром до 40 м/с и мощнейшими снегопадами, пробивается на территорию России. В ближайшие сутки осадки ожидаются и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Метеовести», поля фронтальной облачности «Квитерии» успели накрыть запад и северо-запад Русской равнины. Там ожидаются дожди, которые на севере будут переходить в снег. При этом местами за сутки может выпасть больше четверти ноябрьской нормы осадков.

В частности, в Москве влияние циклона проявит себя сегодня, а пик шторма и потепления придется на четверг, 21 ноября. Ветер в столице будет усиливаться до 20 м/с, а температура воздуха вырастет уже до +8 градусов. Однако в пятницу, 22 ноября, в центр России начнет прорываться арктический воздух, из-за чего ночью похолодает до -1 градуса, а на дорогах образуется гололедица. Дневная температура, по ожиданиям синоптиков, не будет превышать +1 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что с утра снег идет в Смоленской, Псковской, Калужской, на западе Тверской, Новгородской и Московской областей. Днем зона снегопадов пройдет через Москву, оставляя за собой снежный покров толщиной от 1 до 6 см. По его оценке, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Синоптик также предупредил, что давление в столице упадет — на 9 единиц, до 735 мм рт. ст., что ощутимо ниже нормы.

В Центральной России сформировался снежный покров

Непогода затронет и северную столицу. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил в Telegram-канале, что в городе будут идти осадки в виде мокрого снега с дождем, причем последнего к вечеру станет лишь больше. Температура останется положительной, в пределах от +1 до +3 градусов. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с, а в прибрежной части порывы могут быть до 15 м/с.