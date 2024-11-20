Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Светланой Светличной завершилась. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Старший сын народной артистки первым прибыл на церемонию прощания с матерью. Вслед за ним на мероприятие прибыли внуки актрисы.

Проститься со Светличной также приехал певец и шоумен Прохор Шаляпин.

Прощание с народной артисткой прошло в среду, 20 ноября, в Белом зале Дома кино. Светличную похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса скончалась 16 ноября после продолжительной болезни. Последние несколько месяцев артистка находилась в больнице. 27 августа актрису признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она дала на это согласие.

Незадолго до смерти состояние артистки начало стремительно ухудшаться. По неофициальным данным, причиной смерти Светличной стала сердечная недостаточность.

Артистка стала настоящей кинозвездой благодаря таланту и уникальной внешности. Многие знают ее по роли роковой блондинки в ленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Светличная снималась в фильмах, играла в театре, была иконой стиля. О самых ярких главах из жизни актрисы вспоминает «Вечерняя Москва».