Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище
Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает aif.ru.
Скончавшуюся на днях актрису Светлану Светличную не будут хоронить на Ваганьковском кладбище, как ранее заявляли в прессе. Напомним, там захоронены муж Светличной Владимир Ивашов и ее сын Олег.
Как объяснила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, локацию похорон изменили из-за нехватки места на Ваганьковском кладбище.
«Никаких кривотолков не должно быть по поводу того, что Светлана Афанасьевна будет похоронена на Троекуровском кладбище. По согласованию с семьей было принято решение не хоронить на Ваганьковском, где похоронены муж и сын. Там мало места», — рассказала она.
Напомним, Светлана Светличная скончалась 16 ноября в Москве. Причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.
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