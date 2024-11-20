Совфед одобрил закон о запрете идеологии чайлдфри

Закон о запрете в России пропаганды идеологии чайлдфри одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Пакет из двух законов, который приняла Госдума, вводит запрет на распространение в интернете, СМИ, кино и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Кроме того, в стране устанавливается внесудебный порядок ее блокировки.

Максимальная сумма штрафов для граждан составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о правовом регулировании темы пропаганды отказа от деторождения. Он назвал его излишним. Сенатор ожидает «противоречивую правоприменительную практику» по этому вопросу.