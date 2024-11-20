В Москве началась церемония прощания со Светланой Светличной

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной началась в московском Доме кино, передает корреспондент NEWS.ru. Актриса скончалась 16 ноября на 85-м году жизни. После прощания начнется отпевание звезды «Бриллиантовой руки» в храме Святителя Николая в Троекурове, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Кинокритик Сусанна Альперина в социальных сетях отмечала, что 84-летняя артистка была очень популярна даже среди молодой аудитории. А фраза «Не виноватая я! Он сам пришел» преследовала ее по жизни.

Также стало известно, что Светличная перед смертью попросила родственников достойно проводить ее в последний путь. Артистка настаивала, чтобы ее похоронили, а не кремировали.

Певец Прохор Шаляпин после смерти Светличной поделился редкой фотографией, на которой он запечатлён вместе с известной советской и российской актрисой. В публикации певец выразил слова соболезнования, отметив, что всем будет очень не хватать артистки.