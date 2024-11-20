Осужденные женщины массово обращаются к Путину

В последнее время осужденные женщины в российских колониях активно пишут президенту РФ Владимиру Путину прошения о помиловании.

Они находят вдохновение в массовом помиловании женщин к Международному женскому дню, проведенном главой России.

«Осужденные женщины, отбывающие наказание в российских колониях, в этом году стали массово писать прошения о помиловании. Вдохновленные тем, что президент к 8 Марта помиловал больше 50 арестанток, они обращаются к нему как к главной и зачастую последней своей надежде», — пишет MK.RU.

Однако многие из тех, кто написал прошение, сомневаются, что их ходатайства доходят до нужного адресата. Одна из осужденных выразила свои опасения в письме правозащитникам и продублировала свое прошение члену Совета по правам человека при президенте.

Правозащитники предлагают внедрить механизм обратной связи для подтверждения получения и статуса рассмотрения ходатайств. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, ходатайство должно подаваться через администрацию исправительного учреждения, что делает невозможными обходные пути подачи документов.

Ранее во время празднования Международного женского дня, 8 марта, президент России подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего помилование получили женщины, у которых есть несовершеннолетние дети. Также среди помилованных и те, у кого родственники участвуют в СВО.