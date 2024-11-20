Прославившийся экс-бортпроводник Данила появился на звездной тусовке

Прославившийся экс-бортпроводник Данила из «Аэрофлота» появился на звездной тусовке
Экс-бортпроводник компании «Аэрофлот» Даниил Ламас, который стал звездой Сети после публикации ролика, где он провел эффектный инструктаж, появился на публике. Он пришел на ковровую дорожку церемонии вручения премии «Звезды хайпа».
«Даниила почти сразу облепили журналисты. Следом за ним шла блогер Аня Покров», - передает корреспондент «ФедералПресс».
Отметим, что он пришел на звездную тусовку в кожаной куртке, белоснежной рубахе и черном галстуке.
Ламас стал звездой соцсетей несколько месяцев назад. Тогда одна из пассажирок самолета, где работал стюард, сняла видео, как мужчина проводит инструктаж. Оно завирусилось и набрало миллионы просмотров. После чего Данилу признали самым красивым стюардом России. Позже он ушел из авиакомпании. И теперь активно развивает соцсети и работает в модельном бизнесе.