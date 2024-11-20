Прославившийся экс-бортпроводник Данила появился на звездной тусовке

Экс-бортпроводник компании «Аэрофлот» Даниил Ламас, который стал звездой Сети после публикации ролика, где он провел эффектный инструктаж, появился на публике. Он пришел на ковровую дорожку церемонии вручения премии «Звезды хайпа».

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«Даниила почти сразу облепили журналисты. Следом за ним шла блогер Аня Покров», - передает корреспондент «ФедералПресс».

Отметим, что он пришел на звездную тусовку в кожаной куртке, белоснежной рубахе и черном галстуке.

Ламас стал звездой соцсетей несколько месяцев назад. Тогда одна из пассажирок самолета, где работал стюард, сняла видео, как мужчина проводит инструктаж. Оно завирусилось и набрало миллионы просмотров. После чего Данилу признали самым красивым стюардом России. Позже он ушел из авиакомпании. И теперь активно развивает соцсети и работает в модельном бизнесе.