В Госдуме предложили отправить всех Дедов Морозов и Снегурочек на медосмотры

От Дедов Морозов и Снегурочек могут начать требовать справку от врачей и отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает Shot.

Как отмечает Telegram-канал, в Госдуме выступают за то, чтобы все новогодние аниматоры прошли медосмотры на фоне обострения COVID и вируса Коксаки в детских садах и школах.

По словам депутата Дмитрия Гусева, в настоящее время аниматоры должны проходить врачей в обязательном порядке, только если они идут на утренник в детский сад или на представление в школу. Такая обязанность прописана в Трудовом кодексе, напоминает парламентарий.

«А вот сделать сюрприз и привезти подарки деткам домой персонажи могут без всяких документов и предварительных осмотров у врачей. Но сейчас, когда все чихают, кашляют и, не дай бог, покрываются сыпью, это не сильно безопасно», - пишет канал со ссылкой на депутата.

Он решил внести инициативу на рассмотрение Госдумы. По его словам, Дед Мороз и Снегурочка могут за день посетить до 20 детей и принять участие в нескольких новогодних утренниках, что создает угрозу быстрого распространения инфекционных заболеваний и коронавируса в особенности.

Ранее сообщалось, что штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских «Лужниках». Там он будет принимать гостей.