Россиянам назвали две обязательные отметки в паспорте

В паспорте гражданина РФ в обязательном порядке должны быть проставлены пометки о регистрации по месту жительства и сведения о воинской обязанности. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления по вопросам миграции МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что при получении или замене документа, удостоверяющего личность, в нем проставляются как обязательные, так и необязательные пометки.

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— Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Ошибки в загранпаспорте могут стать причиной отказа в выезде за границу. Юрист Юрий Митин перечислил ошибки, которые могут помешать россиянину выехать за рубеж. Первыми в списке являются ошибки в персональных данных: если в загранпаспорте неверно указаны Ф. И. О., дата рождения или другие данные.

Эксперты советуют россиянам внимательно проверять данные загранпаспортов перед поездками. Даже мелкие неточности могут стать причиной больших проблем. К изъятию паспорта могут привести неправильно написанные старые названия городов, неправильный перевод русских букв на латиницу, опечатки в названиях городов или в имени.