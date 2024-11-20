В России втрое сократилось производство лососевой икры

В России почти втрое уменьшилось производство лососевой икры. Об этом, ссылаясь на Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП"), сообщает газета "Известия".

За 10 месяцев текущего года в стране было произведено 10 тыс. тонн натуральной лососевой икры. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 тыс. тонн. Кроме того, сократилось производство структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев 2024 года произвели 433 тонны такой икры, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2023 года.

Также уменьшился выпуск имитированной (искусственной) красной икры, изготавливаемой из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина. За аналогичный период ее производство составило 544 тонны вместо 718 тонн в прошлом году.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры причиной сокращения производства натуральной красной икры назвали неудачную путину. Так, в 2023 году было добыто 608 тыс. тонн лососевых видов рыб, а в нынешнем - всего 230 тыс. тонн. 19 ноября диетолог Римма Мойсенко рассказала, что в отличие от настоящей икры, имитированная не приносит пользы для организма.