В Бурятии ветераны СВО и их семьи посетили медицинский поезд

В Бурятии ветераны СВО и члены семей защитников Отечества прошли проверку здоровья на базе поезда "Святой Пантелеймон".

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Данный проект запущен по поручению председателя госфонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой в ряде регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В передвижном поезде "Святой Пантелеймон" пациенты имеют возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра.

В составе поезда 14 вагонов, из которых восемь - медицинского назначения. Поезд "Святой Пантелеймон" оснащен уникальным оборудованием, сообщает правительство Республики Бурятия.

Пройти обследование в поезде с новейшим медицинским оборудованием смогли 140 подопечных филиала фонда "Защитники Отечества" в Бурятии. Состав нового передвижного консультативно-диагностического центра побывал 13 населенных пунктах в Заиграевском, Селенгинском, Джидинском, Прибайкальском и Кабанском районах.