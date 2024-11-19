Улицу в Екатеринбурге затопило фекалиями

Улицу на Широкой Речке в Екатеринбурге затопило сточными водами с фекалиями. Об этом сообщает «Ура.ру».

Отмечается, что местные жители жалуются на ужасный запах и плохую проходимость. Кроме того, глубокие лужи затопили припаркованные автомобили. При этом жители соседних домов утверждают, что такой инцидент происходит уже не в первый раз.

«Потоп произошел на улице Евгения Савкова возле домов №3, №4 и №8. Между жилыми комплексами трудно передвигаться, машины стоят в глубоких лужах. Очень сильно разошлась вонь от воды с фекалиями», — рассказал один из собеседников издания.

Помимо этого, издание обратилось за комментариями в местный «Водоканал». На данный момент ведомство никак не прокомментировало инцидент.