Скабеева прокомментировала поведение фон дер Ляйен словами Чичваркина*

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала видео с перебиравшейся через ограждение в Рио-де-Жанейро главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен словами бизнесмена-иноагента Евгения Чичваркина*.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем канале видеоролик, на котором группа людей на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии переходит дорогу в неположенном месте, перелезает через ограждение и целеустремленно идет по своим делам.

Телеведущая пояснила, что женщина в чёрных лосинах и желтой футболке на кадрах ролика — Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК, одна из высших чиновниц Евросоюза.

«Процитирую иноагента Чичваркина* — Европой управляют дегенераты. Похоже на правду», — отметила Скабеева.

Ранее Чичваркин*, комментируя действия ЕС в отношении России, несколько раз подчеркнул, что в Европе живут «тупые люди», «дегенераты просто недоразвитые».

*Признан иноагентом в России.