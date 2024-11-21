Портал "Грамота.ру" назвал претендентов на звание слова 2024 года

Главными претендентами на слово 2024 года, по версии портала "Грамота.ру", стали 11 слов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сайта.

В перечень вошли такие слова, как "инсайт", "вайб", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис". Всего эксперты рассматривали более 120 слов, но в лонг-лист вошло лишь 40 из них.

Слово должно было появиться в языке впервые либо начало употребляться в новом значении, получив популярность только сейчас. Так, некоторые слова стремительно появились в речи, но потом так же быстро исчезли. В их числе слово "квадробер", отметила руководитель направления "Цифровые словари" портала Анастасия Бонч-Осмоловская.

При этом наблюдается тренд на расширение семантики новых слов, которые пришли из психологии, – "инсайт", "абьюз", "осознанность". При этом важно, чтобы возможное слово года уже адаптировалось к русскому языку, получив нормальные падежи, приставки и суффиксы.

"Мы фиксируем, что от слова "вайб" уже образуется глагол "повайбить". Мы также включили несколько самых популярных слов из молодежного сленга, это слова-форсайты, такие как "нормис", "скуф", "пов", которые, возможно, в будущем получат распространение не только среди молодежи", – заключила она.

При этом словом 2024 года, по версии Института русского языка имени Пушкина, стало слово "Пушкин", рассказала пресс-служба образовательного учреждения ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал министерство просвещения продумать меры для сохранения и повышения культуры речи в России. По его мнению, на фоне всеобщей цифровизации возможно не допустить снижения культуры речи. Это нужно сделать с учетом тенденций в области образования, которые сейчас развиваются и в России, и во всем мире.