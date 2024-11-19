Роскомнадзор зарегистрировал более 14 тыс. страниц с аудиторией больше 10 тыс. человек

Владельцы персональных страниц активно регистрируются в перечне Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ежедневно в ведомство поступает более 1,5 тыс. заявок. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги почти 29 тыс. заявлений о регистрации (по состоянию на конец 19 ноября). Из них более 14 тыс. страниц уже включены в перечень Роскомнадзора. Все заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней», – говорится в сообщении.

Как отмечается, проверяется количество пользователей, правильность предоставленных данных, размещение владельцем канала номера заявки в информации о канале, а также отсутствие нарушений в сфере информации.