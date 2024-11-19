Россияне рассказали о планах на Новый год

Спрос на аренду загородных домов на Новый год в России вырос на 40 процентов за год. О планах на зимние праздники рассказали исследования сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и финтех-компании Юmoney, с результатами которого ознакомились «Известия».

Специалисты выяснили, что 31 процент опрошенных собираются провести праздники недалеко от дома — поедут на свою дачу или дачу друзей, будут путешествовать по окрестностям, арендуют дом в своей или ближайших областях. Лишь 4 процента респондентов планируют уехать в другую страну, а 5 процентов еще не знают, как проведут январские праздники. Большинство же россиян хотят отметить Новый год и Рождество дома.

Средняя стоимость аренды домов на новогодние каникулы, по данным аналитиков, выросла в среднем на 2 процента по сравнению с 2023 годом, до 15,9 тысячи рублей за сутки. При этом чаще всего россияне бронируют жилье на праздники в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии. Среди самых популярных регионов также оказались Краснодарский и Ставропольский края, Ярославская, Владимирская, Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

Ранее стало известно, что снять квартиру на Новый год в Москве получится за 10,6 тысячи рублей в сутки. В других туристических локациях квартиры стоят в среднем 7,8 тысячи рублей в сутки, отметили специалисты.