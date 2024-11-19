В Бурятии отказались от новогодних корпоративов

Органам власти и подведомственным учреждениям Республики Бурятия рекомендовано не проводить новогодние корпоративы. Средства предложено направить на поддержку участников СВО, сообщается в телеграм-канале правительства Бурятии.

"В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, а в тылу активисты, общественные организации собирают помощь нашим бойцам, неправильно проводить такие мероприятия представителям органам государственной власти и местного самоуправления. Все мы помогаем бойцам из Бурятии - наши усилия и мысли направлены на это. Искренне верим в нашу Победу", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства республики, руководителя администрации главы и правительства Бурятии Алдара Гулгенова.

Отмечается, что рекомендация не касается предновогодних мероприятий для детей и в общественных местах.