Сын Градского хочет снести памятник на могиле отца

Сын Александра Градского планирует снести памятник на могиле отца. Об этом сообщает Пятый канал.

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В ноябре этого года Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет. Недавно на могиле композитора на Ваганьковском кладбище его вдова установила памятник и надгробие в виде огромного рояля.

На церемонию открытия памятника пригласили лишь часть родственников, в основном тех, кто близко знаком с Мариной Коташенко. А вот детей от предыдущих браков Градского на могилу не позвали.

Как рассказал Даниил Градский, он недоволен надгробием, которое установлено благодаря Коташенко.

«Я считаю, что ей плевать, ей просто плевать. И более того, посмотрите на это надгробие. Она положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому? Он что, пианист?», — задался вопросом он.

Сын мэтра заявил, что будет добиваться установки нового памятника на могиле отца.

«Мы постараемся сконцентрировать наши усилия на том, чтобы поставить отцу городской памятник такого уровня, которого достоин народный артист Российской Федерации», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что 10-летний сын Александра Градского рассказал, кем станет в будущем.