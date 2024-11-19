В Госдуме предложили сократить последнюю рабочую неделю в году

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, сократив тем самым последнюю рабочую неделю перед новогодними каникулами.

В своем обращении к вице-премьеру Дмитрию Григоренко он обосновал инициативу необходимостью учитывать специфику разных сфер деятельности, где выход на работу в субботу не всегда обязателен.

— Первый вывод, который мы сделали, заключается в том, что мы по-прежнему имеем возможность оплачивать только 120 часов сверхурочной работы в год. Как минимум нужно, чтобы было 360 часов по согласию работника и работодателя с обязательным двойным тарифом, причем с первого часа сверхурочной работы, — рассказал депутат.

Он также призвал синхронизировать школьные каникулы и отпуски родителей, а также учесть важность Рождества Христова для верующих граждан.

Наумов отметил полярность мнений по данному вопросу и заявил о необходимости изменений в законодательстве.

Как передают RuNews24.ru, он раскритиковал необоснованное противодействие со стороны неработающих граждан и заявляет о готовности к диалогу и прозрачному информированию населения о своей работе.

В настоящий момент последняя рабочая неделя 2024 года продлится шесть дней (23–28 декабря), а новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января.

Психологи Елена Родионова и Евгения Тудалецкая поделились советами, как сохранить работоспособность и не сгореть от переутомления при шестидневной рабочей неделе.