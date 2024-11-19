Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

Пара любопытных детенышей рыси вышли к оживленной автодороге в Амурской области. Как объяснила Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий, четвероногие находятся на необычной «стажировке».

Животных заметили в Ташинском заказнике в Ромненском округе региона. Специалисты призвали местных жителей не волноваться за молодых кошек и пояснили, что на прогулку за приобретением нового опыта их отпустила мама. Юным хищникам предстоит научиться самостоятельности.

«Сейчас у начинающих хищников период "стажировки". Из котят они уже выросли, и до весны им предстоит закончить ускоренный "курс молодой рыси"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать обучает детенышей охотиться, читать метки на деревьях, а также не связываться лишний раз с волками. В дирекции подчеркнули, что всего в Амурской области обитает порядка 1700 рысей.

Ранее в Алтайский заповедник залетела редкая баба-птица с большими крыльями. Ее удалось сфотографировать сотрудникам охраняемой территории Роману Воробьеву и Татьяне Клименко. Специалисты отметили, что птица гнездится в Казахстане.

Тем временем в Саяно-Шушенском заповеднике лиса похвасталась на камеру трофеями после охоты. Фотоловушка запечатлела как хищница намеренно попозировала с птицей в пасти.