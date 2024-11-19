У жителей российского города из-под крана потекла зеленая вода

У жителей Челябинска из-под крана потекла зеленая вода, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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Вода окрашена в ярко-зеленый цвет. В Урало-Сибирской теплоэнергетической компании («Устэк») заявили, что вода такая специально: добавив в воду краситель, специалисты пытаются выявить места с протечкой труб.

Ранее жители Первоуральска добились выплат от теплоснабжающей компании за текущую из-под крана грязную воду, а также отсутствие горячей воды.

На ржавую воду также жаловались жители Новосибирской области. Из-за поломки на станции непригодная для использования вода потекла из кранов у жителей поселков Зональный и Агролес Искитимского района, а также улиц Сибирской, Калинина и центра Бердска.