Госпитализированный Куклачев раскрыл, когда его выпишут из больницы

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал в беседе с агентством "Москва", что его в скором времени выпишут из больницы.

По словам Куклачева, его могут отпустить домой 22 или 25 ноября. После выписки артист планирует сразу приступить к работе.

"Я уже хочу скорее вернуться, поскольку впереди — праздники. У меня будут каждый день спектакли, буду продолжать радовать наших зрителей на праздниках", — поделился дрессировщик.

18 ноября стало известно о госпитализации Куклачева. Артист рассказал, что пришел "своими ногами" на плановое обследование. Такие чекапы нужны, чтобы корректно назначить артисту лекарства, и проходить он их будет каждые полгода. Дрессировщик отметил, что у него хорошее самочувствие. Он часто ходит по два километра пешком и по 5 километров катается на велосипеде.

12 апреля 2024 года Куклачева госпитализировали и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время хирургического вмешательства у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.