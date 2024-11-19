Куклачев сообщил, что проходит трехдневное обследование раз в полгода

Художественный руководитель Театра кошек и известный дрессировщик Юрий Куклачев каждые полгода проходит плановые медицинские обследования.

Об этом он сам сообщил поклонникам.

— Я своими ногами сегодня пришел в клинику на три дня. Мне нужно обследоваться, понимаете, таблетки меняются, я же на таблетках сижу. Это нормальное обследование, каждые полгода они будут, — пояснил Куклачев.

Кроме того, он отметил, что последние два месяца активно работал.Как рассказал дрессировщик в разговоре со СМИ, он должен пройти полное обследование и курс терапии после перенесенного весной инфаркта, передает Aif.ru.

Днем раннее сообщалось, что знаменитого дрессировщика госпитализировали в столичный кардиоцентр в отделение по проблемам с атеросклерозом.

Позже дочь Куклачева в беседе с журналистами опровергла информацию о госпитализации отца и попросила отставить панику, заверив, что артист постоянно проверяется и проходит обследование.