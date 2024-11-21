Дугин назвал главную цель демократов, теряющих власть в США

Действующий президент США Джо Байден и Демократическая партия позволили Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России, преследуя свою главную цель - не дать нормализовать отношения России и США после инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

"Если ядерная война не начнется до инаугурации, то она в ближайшее время не начнется вообще", - отметил Дугин.

Именно на это делают ставку Байден и демократы, являющиеся сторонниками войны, уверен философ.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил, что американский лидер разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.