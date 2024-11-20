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СФ одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол

Сегодня в ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Напомним, ранее документ приняли в Государственной думе РФ.

СФ одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол
© ТК «Звезда»

Согласно закону, нельзя будет усыновлять российских детей гражданам Австрии, Аргентины, ФРГ, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Эстонии и других государств. Сейчас смена пола разрешена в 35 странах.

В России закон о смене пола действует с прошлого года (за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний).

Также сегодня Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно документу, штраф за нарушение может составлять до пяти миллионов рублей.

Общество
Совет Федерации
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Законодательство
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