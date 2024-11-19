Топ-менеджер Rambler&Co обсудила с экспертами варианты повышения уровня цифровой грамотности в России

Анна Иванова назвала детей школьного возраста самой уязвимой категорией граждан и отметила необходимость усиления технологического просвещения в школах

© Российская ассоциация электронных коммуникаций, РАЭК

15 ноября 2024 года в Кибердоме прошел круглый стол на тему «Синергия государства, медиа и общества в повышении уровня цифровой грамотности в России», организованный Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», выступила спикером мероприятия. Среди других участников – представители государства, СМИ, IT-компаний и некоммерческих организаций. Эксперты обсудили роль государства, медиа, бизнеса и общества, в том числе института семьи, в развитии навыков цифровой грамотности. Модератором круглого стола выступила Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК.

По мнению участников дискуссии, цифровая грамотность превратилась из факультативной задачи в показатель уровня устойчивости страны и граждан, который необходимо повышать как среди взрослого населения, так среди подрастающего поколения. Говоря о цифровом воспитании детей, Анна Иванова отметила необходимость изменений на образовательном уровне.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Мы живём в такое время, где дети уже буквально рождаются со смартфонами и готовы круглосуточно взаимодействовать с миром при помощи голосовых помощников. Но у современных детей нет культуры верификации информации – они принимают на веру всё полученное из сети. Поэтому стоит задуматься о внесении изменений в образование и внедрить комплексную систему, которая определит подход страны к тому, как ребенок должен воспринимать интернет и взаимодействовать с ним».

Для проверки знаний в области цифровой грамотности в России ежегодно проходит акция «Цифровой Диктант». Она даёт возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. В 2024 году в акции приняли участие все регионы России.