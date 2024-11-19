Лидер скандально известной российской секты занялся психологией и торговлей мясом

Лидер крупной российской секты «Троеруссия» Александр Шевцов, амнистированный в 2015 году в честь 70-летия Победы, занялся психологией и торговлей мясом. Об этом пишет Shot в Telegram.

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По информации издания, Шевцов ведет вебинары, а также продает свои книги через собственное издание «Роща». На трансляциях он заявлял, что узнает многих слушателей по своей прошлой деятельности. Кроме того, россиянин открыл фирму «Хорошее питание», которая занимается торговлей мясом.

Секта «Троеруссия», базировавшаяся на территории музея-заповедника народного быта в Ивановской области, стала скандально известной в 2014 году, когда сотрудники ФСБ изъяли у ее лидера более 500 видеозаписей, на которых он избивал адептов, в том числе детей и женщин, ради очищения от отрицательной энергии.

Ранее стало известно, что заработок лидера секты «Звенящие кедры России» Владимира Мегре составляет почти 20 миллионов рублей в год. Последователи мужчины верят, что он нашел в лесной глуши обладающую даром ясновидения и способностью телепортироваться девушку Анастасию. Свои якобы имевшие место разговоры с ней россиянин описывает в книгах.