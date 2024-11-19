У режиссера Александра Митты обнаружили рак

Народному артисту России, режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус, у него обнаружена опухоль в почке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 91-летний создатель фильмов «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и «Сказка странствий» не может самостоятельно вставать и находится в настоящее время под присмотром сотрудников центра помощи для смертельно больных людей.

В ближайшее время Митту будет обследовать онколог, у него была обнаружена злокачественная опухоль в почке.

Режиссер Александр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инсульта

В 2023 году Александр Мите несколько раз был госпитализирован. Летом он попал в реанимацию, врачам удалось стабилизировать его состояние, и вскоре режиссер был выписан. А в ноябре состояние Митты резко ухудшилось из-за инсульта. Он был экстренно доставлен в больницу в Москве.