Сын Александра Митты ответил на сообщения об ухудшении состояния режиссера

Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта рассказал о самочувствии 91-летнего отца. Его цитирует агентство «Москва».

По словам Митты-младшего, информация об ухудшении состояния народного артиста РФ не соответствует действительности. Отец, добавил он, чувствует себя нормально.

«Это абсолютная дезинформация. Все у нас хорошо», — заверил Евгений Митта.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что режиссеру присвоили паллиативный статус. Сейчас, заявлял канал, постановщик якобы не может самостоятельно ходить, но ему нужно проходить обследование из-за рака.