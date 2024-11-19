Загадочные листовки предрекают авианалеты на Екатеринбург

Жители Екатеринбурга обнаружили на улицах города анонимные листовки, предупреждающие о возможных авиаударах. Авторы, называющие себя "Комитетом спасения", ссылаются на некий список городов в интернете, в котором якобы фигурирует и Екатеринбург.

Они призывают горожан к объединению и предупреждают о возможном размещении в пунктах временного пребывания, причем детей отдельно от родителей, пишет EAN.

В администрации города заявили, что не имеют отношения к распространению этой информации.

Появление листовок совпало с новостями о разрешении США ударить ракетами ATACMS по инфраструктуре России. Однако военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, заверил, что эти ракеты не долетят до Урала. Более вероятную угрозу, по его мнению, представляют беспилотники, но регион защищен средствами ПВО.

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