Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Ливан провел в больнице несколько дней, ему оказали всю необходимую помощь. На данный момент его уже отправили домой.

Ранее сообщалось, что Ливанов вновь оказался в одной из московских больниц. У него произошло желудочно-кишечное кровотечение. Артиста положили в хирургию. До этого его госпитализировали в больницу в начале октябре. Отмечалось, что у него случился инсульт.