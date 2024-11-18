В Севастополе похоронили ставшего жертвой теракта капитана первого ранга

В Севастополе прошли похороны капитана первого ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского, ставшего жертвой теракта с подрывом автомобиля на прошлой неделе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что военнослужащий был не раз отмечен государственными и ведомственными наградами.

«Валерий Николаевич был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком. Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района», — написал губернатор.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, отметив, что самодельное взрывное устройство установили под днище транспортного средства.