Куклачева госпитализировали в кардиоцентр

Худрук Театра кошек Юрий Куклачев в понедельник, 18 ноября, обратился в столичный кардиоцентр. Врачи приняли решение о его госпитализации, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, 75-летний дрессировщик обратился к медикам на фоне проблем с сосудами. Ему предстоит пройти обследование и курс терапии.

«Нет никакой паники. Он постоянно проверяется. Это обследование. Это нормально сейчас в его состоянии», — отметила его дочь Екатерина Куклачева.

Напомним, что весной этого года Куклачев перенес обширный инфаркт. В своем первом интервью после выписки он сообщил, что его спас, «буквально вытащил с того света, хирург с золотыми руками».

Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в подмосковном селе Подрезково. В 1963 году поступил в московское ПТУ № 3, где учился на печатника.

В 1967 году артист был был приглашен в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1990-м году арендовал помещение и открыл частный театр «Кошкин дом», который позднее был переименован в Театр кошек.