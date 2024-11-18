В Кузбассе выявили заразившихся вирусом Коксаки

Вирус Коксаки обнаружен у больных в Кемерове и Промышленновском районе Кемеровской области, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки - это энтеровирусная инфекция, которая сопровождается температурой и сыпью, источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки. По данным управления, клинический материал от больных энтеровирусной инфекцией в рамках мониторинга направляют в научно-исследовательские институты (НИИ).

"Установить тип вируса, который вызвал энтеровирусную инфекцию, возможно только при проведении молекулярного типирования на базе научно-исследовательских институтов, изучающих данную инфекцию. В 2024 году в рамках выборочных исследований вирус Коксаки обнаружен в клиническом материале больных, проживающих в Кемеровском городском округе и Промышленновском муниципальном районе", - сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор 5 ноября запустил горячую линию в регионах России в связи с информацией о случаях вируса Коксаки у россиян, вернувшихся из Турции. Специалист центра общей инфектологии Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ) Минздрава России Владимир Елисеев посоветовал гражданам, вернувшимся из Турции, в течение двух-трех недель ограничить контакты с пожилыми людьми и детьми.