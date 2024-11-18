Родственница погибшего военкора Журавлева осталась без поддержки властей

Мать погибшего военного корреспондента Ростислава Журавлева, Людмила Журавлева, публично обратилась к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову с жалобой на безразличие со стороны властей.

Несмотря на то, что ее сын погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО и был награжден орденом Мужества и медалью «Доблесть и отвага», женщина чувствует себя покинутой и не получает поддержки от региональных чиновников.

"Я мать погибшего на СВО военкора Ростислава Журавлева. Мой сын Ростислав Журавлев был одним из лучших военкоров России. Это мой единственный ребенок. Похоронен в Екатеринбурге. Потому что оттуда. Посмертно награжден Орденом Мужества, медалью СК "Доблесть и отвага", Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" и литературной премией. Есть и прижизненные награды. Живу в Салехарде. Живу одна. Надо ли говорить, что никто мною особо не занимается. Да и не надо. Но так чтобы совсем никто из чиновников не спросил: "Как ты живешь, мать?". Это уже перебор", - оставила такой пост на личной странице Людмила Журавлева.

Она отмечает формальный подход к ее обращениям, где власти требуют документы, подтверждающие гибель сына и его статус участника боевых действий, хотя Ростислав Журавлев, несмотря на награды, не числится таковым.

Тем временем ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» выразил готовность оказать Журавлевой необходимую помощь.

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